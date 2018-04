Un progetto di sicurezza stradale e ambientale da 850mila euro e nuovi parcometri tecnologici per le strade di Cassino. Il primo progetto, approvato dalla Giunta a novembre 2016, deve essere realizzato entro fine anno pena la perdita del finanziamento regionale.

L’assessore alla Polizia locale, Carmelo Palombo, intende procedere rapidamente al progetto denominato «Safe on the road» nell’ambito del programma pilota della Regione. L’intervento finanziario è di 850mila euro di cui il 70% a carico della Regione e il 30% del Comune. Si tratta di attuare un programma di interventi mirati alla sicurezza stradale e ambientale attraverso il monitoraggio del traffico automobilistico. Verranno installati dei dispositivi elettronici ai varchi stradali in entrata a Cassino (Casilina nord e sud, via Sferracavalli, via Caira, via S.Angelo) e agli ingressi della superstrada e dell’autostrada. Rileveranno le targhe dei veicoli sia di giorno che di notte.

