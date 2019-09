© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nella polizia stradale di Cassino: stroncato da un infarto Massimo Stella, assistente capo di 47 anni. La notizia per i tanti colleghi e amici è arrivata ieri nel primo pomeriggio. L’agente in servizio alla sottosezione A1 era a casa del padre in via Sferracavalli quando, improvvisamente, si è accasciato. Immediata è stata la richiesta di soccorso al 118. I sanitari arrivati nell’abitazione alla periferia di Cassino hanno tentato di rianimarlo per oltre 20 minuti, gli hanno praticato il massaggio cardiaco, ma purtroppo il suo cuore aveva cessato di battere. Sul posto sono arrivati anche i colleghi e i carabinieri della Compagnia di Cassino, i quali, come da prassi, hanno informato il magistrato di turno alla Procura, la dottoressa Fusco. Proprio il magistrato considerata l’età dell’agente ha disposto il sequestro della salma e nella giornata di oggi si deciderà se procedere agli accertamenti medico-legali.