La Virtus Cassino complica la strada per la qualificazione alla finale playoff di serie B perdendo (75-78) gara 2 in casa con la Luiss Roma. Gli universitari si impongono grazie a un canestro dalla linea dei 6,75 a opera di Faragalli a un secondo dalla sirena finale. Carrizo tenta poi il tiro della disperazione per andare all’overtime, ma non trova il bersaglio. Ora la serie è in parità, 1-1, e la Luiss avrà il fattore campo a favore in gara 3 e in gara 4, che saranno disputate venerdì e domenica. La Virtus dovrà vincere almeno un match per evitare l’eliminazione.

Mercoledì 16 Maggio 2018



