Questa mattina, in Prefettura a Frosinone, il prefetto Emilia Zarrilli ha ricevuto i neoeletti sindaci della provincia «per una conoscenza personale e per avere un quadro aggiornato sulle problematiche riguardanti i territori che si apprestano ad amministrare». Lo comunica una nota dell'Ufficio territoriale del governo.



All’ incontro hanno preso parte i sindaci di Atina, Boville Ernica, Filettino, Fiuggi, Pignataro Interamna, Serrone, Torrice e Villa Latina. «Durante la riunione sono state esaminate, in particolare, tutte le questioni più rilevanti inerenti alle problematiche di carattere sociale e quelle relative alla corretta adozione della prescritta pianificazione in materia di protezione civile per scongiurare preventivamente tutte le situazione di emergenza, soprattutto quelle legate agli incendi boschivi. I sindaci presenti si sono mostrati propositivi e aperti verso la nuova fase programmatica e sul potenziamento delle iniziative già in essere» spiegano dalla Prefettura.



A conclusione dell’ incontro, il prefetto «ha rivolto un accorato appello ai presenti, invitando ciascun sindaco a impegnarsi nel dare il massimo impulso al principio della leale, costruttiva e sinergica collaborazione che deve contraddistinguere il rapporto tra Stato e autonomie locali».

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27



