Vandali, con la vena politica, in azione al Comune di Cassino. Ieri i residenti del centro hanno notato la vistosa scritta, game over, che qualcuno aveva vergato poche ore prima. Una scritta che, con tutta evidenza, si inserisce e calca la mano sulla crisi politica che, ormai da mesi, va avanti al Comune. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti. La scritta a breve verrà rimossa. «Si tratta - ha dichiarato il sindaco D’Alessandro - di un atto di codardia e vigliaccheria perché non si ha il coraggio di parlare a viso aperto. Certamente non giova il clima di odio che è stato instaurato nei miei confronti da alcuni personaggi che confondono la critica con l’offesa». © RIPRODUZIONE RISERVATA