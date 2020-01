© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le feste di nuovo isole pedonali e polemiche. Ieri c’era anche il primo giorno dei saldi. Eppure, la situazione non è stata ottimale. Il sabato peggiore lo fa registrare la Frosinone alta. Corso della Repubblica era deserto alle 17.30. Entriamo nei negozi e i commercianti esternano la frustrazione. Una esercente dice che l’esperimento è per lei un fallimento, il suo guadagno è calato vertiginosamente e neanche il periodo natalizio le ha giovato. «L’8 dicembre dell’anno scorso incassai duemila euro - rivela - quest’anno cento. Le cause sono molteplici, ma certamente l’isola pedonale aggrava il problema. Le condizioni - continua - non mi permettono di assumere personale. Poi molta gente non tiene a mente che il blocco al centro storico c’è solo nel primo weekend del mese. Dovremo ingegnarci per riuscire ad attrarre comunque i clienti». Preoccupato anche un altro commerciante: «Finora è entrato solo un cliente e può vedere che le strade sono vuote. Se si va avanti così molti chiuderanno. Io avevo chiesto di poter spalmare l’isola pedonale su tutto l’anno senza accumulare dei weekend consecutivi fino a marzo, perché in questo modo è devastante». Un altro commerciante confessa che ha dovuto rinunciare a due dipendenti vista la difficoltà. Migliore la situazione in via Moro, anche se la via non era affollata. Comunque si potevano facilmente notare persone con le buste in mano. Anche lì non mancano le critiche, tuttavia c’è chi dice: «A noi l’isola non ha creato alcun problema».Gia. Cin.