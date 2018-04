La tradizione si rinnova anche quest’anno e sono ormai 29. Era il 1990 quando, per la prima volta, il Cus Cassino in sinergia con l’abbazia e l’Università pensò di dar vita a un evento dedicato alle famiglie al centro di Cassino. Da allora, ogni anno, il 25 aprile è sinonimo di maratona di primavera. Bambini, giovani, meno giovani e da qualche anno anche i disabili: tutti uniti per un giorno di festa in bici e a piedi per percorrere 6 km e poi per ritrovarsi alla villa comunale con canti, balli e giochi. Questa è la maratona di primavera. Oggi quasi 5.000 persone hanno invaso le strade di Cassino per l’evento. In prima fila dom Luigi Maria Di Bussolo in rappresentanza dell’abate Ogliari e dunque con la pettorina numero uno. Al suo fianco il sindaco D’Alessandro e una delegazione dell’amministrazione comunale presente con il presidente dell’assise Dino Secondino, il consigliere Gianrico Langiano e l’assessore Dana Tauwinkelova. In tuta e scarpette, allo start, anche il neo consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli. C'erano tanti cittadini. La maratona ancora una volta è stata prima di ogni cosa la festa delle famiglie. In centinaia sono accorsi sia dalla città martire che dai Comuni limitrofi. Soddisfatto si è detto il presidente del Cus Cassino Carmine Calce, che da 28 anni organizza l’evento, sia per la massiccia partecipazione delle famiglie sia per le tante istituzioni presenti. Il lungo serpentone come sempre è partito da corso della Repubblica, ha attraversato piazza Diaz, via Sferracavalli, il lungofiume ed è poi risalito lungo via Enrico De Nicola per approdare nella villa comunale.

Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43



