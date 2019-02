© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vola con l’auto in un ruscello che costeggia via Sferracavalli a Cassino e rimane miracolosamente illeso.L’incidente si è verificato venerdì notte. Protagonista un giovane di Sant’Elia Fiumerapido alla guida di una Golf grigia. Il ragazzo intorno all’una di notte, mentre viaggiava in direzione Cassino, proveniente da S. Elia, ha perso il controllo della propria auto ed è volato giù nel ruscello.Probabilmente a causare l’incidente il manto stradale reso viscido dalla pioggia. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno soccorso il giovane e provveduto ai rilievi. Il conducente della Golf, fortunatamente, se la caverà con qualche giorno di prognosi. Medicato al Pronto soccorso del Santa Scolastico, ha riportato lievi escoriazioni. Ieri intorno alle 13 è stato effettuato il recupero dell’auto tramite il carro attrezzi . A coordinare l’operazione di recupero e a regolare il traffico lungo l’arteria è stata la polizia locale alla presenza dell’assessore Emanuele dell’Omo.