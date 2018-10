© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto alla scuola media Conte di Cassino: rubati una decina di computer e saccheggiati due distributori automatici, da cui sono stati portati via i soldi. Ignoti nella notte di martedì si sono introdotti nel plesso scolastico di via XX settembre: hanno tagliato la catena di uno dei cancelli d’ingresso e poi, forzando una porta con un piede di porco, sono entrati.A notare il cancello aperto sono stati alcuni ragazzi che abitano nella zona. E’ stato avvisato il 113 e all’arrivo della Volante i ladri sono scappati con il bottino, prelevato dalle varie aule visitate, e hanno abbandonato gli attrezzi da scasso utilizzati per entrare.Le indagini della polizia sono coordinate dal dottor Raffaele Mascia. Gli agenti, infatti, hanno eseguito tutti gli accertamenti scientifici per verificare la presenza delle impronte digitali sugli oggetti, ma si scandagliano anche le immagini dei circuiti di sicurezza della zona, che potrebbero aver ripreso l’ingresso e la fuga dei ladri.