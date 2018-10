Anziano investito in pieno centro a Cassino: elitrasportato all’Umberto I di Roma in codice rosso. E’ successo nel primissimo pomeriggio di ieri in via Arigni, proprio all’ingresso laterale della villa Comunale, dove un’auto in retromarcia ha centrato un settantacinquenne che stava passando. L’impatto contro il suolo gli ha causato di diverse ferite alla testa sanguinanti.

E’ stato soccorso dal conducente dell’auto e da alcuni passanti i quali hanno subito chiamato il 118. Sul posto sono subito arrivati i sanitari, i quali, vista la gravità delle ferite, hanno allertato l’eliambulanza. Intorno alle 14.30 nella villa comunale è atterrato il velivolo che ha caricato a bordo il ferito. In codice rosso è stato trasferito all’Umberto I di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA