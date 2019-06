Enzo Salera, centrosinistra, è il nuovo sindaco di Cassino. Ha battuto lo sfidante Mario Abbruzzese, centrodestra, al ballottaggio. Salera ha vinto il duello elettorale stacando l'avversario di circa tremila voti. «Dedico questo grande successo a mio padre che non c'è più e a mia madre che sta male». Il neo primo cittadino, passata la mezzanotte, a dato acquisito, ha anche ricevuto la telefonata del prefetto di Frosinone che gli ha fatto le congratulazioni per la vittoria. In serata nel comitato di Salera, attorniato dai propri elettori, è partita la festa. © RIPRODUZIONE RISERVATA