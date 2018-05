Continuano i raid vandalici ai danni di auto di grossa cilindrata parcheggiate nel centro di Cassino. Ad essere presa di mira da ignoti, ancora una volta, la zona tra viale Europa e piazza Restagno. E' stata danneggiata una Jeep parcheggiata nei pressi di viale Europa. Chi ha agito, l'ha fatto tra le 21 e le 23 di venerdì: ha prima mandato in frantumi il finestrino posteriore dell’auto e, poi, sradicato la radio. I danni complessivi ammontano a migliaia di euro. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario di ritorno da Frosinone, dove aveva assistito alla partita Frosinone-Foggia. L’auto è stata già danneggiata a novembre scorso nel corso di un altro raid notturno. In quell’occasione nella zona, sempre con lo stesso modus operandi, in una sola notte furono danneggiate cinque autovetture per un ammontare di ventimila euro di danni.

Sempre intorno alle 23 di venerdì, su corso della Repubblica, è stata presa di mira un’altra auto di grossa cilindrata. Chi è entrato in azione, ha tentato di rubare l’auto mandando in frantumi il finestrino anteriore, ma il colpo non è andato a segno.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:05



