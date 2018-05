Un furto riesce, l’altro fallisce. Due donne di etnia rom, di 33 e 28 anni, sono state denunciate dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato continuato.

L’altro ieri i militari dell’Arma sono intervenuti in un supermercato di Cassino dopo una richiesta d’intervento. Due donne avevano preso flaconi di detersivo e di ammorbidente, celandoli in due borsoni, senza corrispondere il dovuto alla cassiera. Questa la segnalazione giunta alla centrale operativa. Stando alla ricostruzione, all’arrivo dei carabinieri le due, identificate nella 33enne e nella 28ene, sono rientrate nel supermercato cercando di disfarsi della merce. La scena, però, è stata registrata dal sistema di videosorveglianza. Alla fine la refurtiva, per un valore di circa 50 euro, è stata recuperata. Dalle indagini è emerso che nella serata del 12 maggio scorso le due donne avrebbero prelevato dallo stesso negozio, senza corrispondere il dovuto, altri detersivi liquidi per un valore di 70 euro circa.

