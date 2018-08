Dopo la dichiarazione di dissesto, che ha comportato il licenziamento di quattro dipendenti assunti a tempo determinato, il Comune di Cassino corre ai ripari per rinforzare gli organici che si sono ridotti per i pensionamenti. In Giunta è stato approvato il fabbisogno di personale urgente. In tutto 15 persone tra cui sette vigili urbani e gli altri amministrativi e tecnici. Ora la delibera è stata inviata alla commissione del ministero dell’Interno degli enti locali che dovrà valutare l’indicazione del Comune e la copertura economica.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:58



