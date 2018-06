Due detenuti nel carcere di Cassino sono stati salvati in poche ore, il primo dai medici del Pronto soccorso e il secondo dagli agenti della polizia penitenziaria.

«Due gravi episodi tra le sbarre» denuncia il sindacato Sappe.

Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, in una nota spiega: “Ieri pomeriggio, nel reparto isolamento, un detenuto straniero ha ingerito alcune lamette, due batterie e del detersivo ed è stato necessario portarlo al Pronto soccorso. Poco dopo, sempre nello stesso reparto, un detenuto italiano ha tentato il suicidio, ma è stato salvato dal pronto intervento degli agenti. Ormai non abbiamo più parole per descrivere le criticità del carcere di Cassino ed è del tutto evidente che è un carcere, sotto il profilo dell’organizzazione e della sicurezza, allo sbando”.

Mercoledì 13 Giugno 2018



