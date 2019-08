© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bastonate, due feriti e altrettante denunce. Storie che arrivano da Alatri e Sant’Andrea sul Garigliano, dove, in distinti casi, sono intervenuti i carabinieri.I militari di Alatri hanno denunciato un uomo di 44 anni con l’accusa di lesioni personali aggravate. In base agli accertamenti nella notte del 17 agosto scorso, per futili motivi, con un bastone ha colpito alla testa un suo amico, un 43enne. Quest’ultimo, per le ferite, è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Roma in prognosi riservata: ha riportato un trauma cranico.Gli uomini dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto ed è emerso che, quella notte, una discussione nata in un’abitazione per chiarire pregresse divergenze è culminata con il ferimento del 43enne.SANT’ANDREA SUL GARIGLIANOI carabinieri di Sant’Apollinare, invece, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato una 55enne di Sant’Andrea sul Garigliano, ritenuta responsabile di lesioni personali dolose aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.Secondo quanto ricostruito, nella mattinata del 5 agosto scorso la donna con un bastone di legno ha agredito una 49enne di origine albanese, vicina di casa, per questioni di diritto di vicinato. Ha riportato ferite giudicate guaribili in due giorni dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Cassino.