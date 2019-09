Pitbull chiuso sul balcone di un appartamento: scatta l’emergenza. È quanto scoperto dalla polizia durante alcuni controlli antidroga a Cassino.

Gli agenti sono arrivati in una palazzina del centro, a ridosso di corso della Repubblica. Salendo le scale del palazzo, hanno notato che, su un balcone, c'era un pitbull. Hanno suonato al campanello, ma non ha risposto nessuno. Per questo hanno chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco (intervenuti con un'autoscala) e del servizio veterinario. Il cane è stato recuperato e sarà dato in affidamento a un canile o a un'associazione.