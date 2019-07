Litigio con il passeggero su un pullman Cotral: indagato l’ autista. La Procura di Cassino (pm Bulgarini Nomi e De Franco) ha formalmente iscritto nel registro degli indagati l’autista del bus Cotral che, la settimana, scorsa si è reso protagonista di un litigio con un passeggero di colore. L’ipotesi di reato è di lesioni. Il tutto era stato scoperto con la pubblicazione, in rete, del video dell’aggressione a colpi di calci in faccia e al petto. Sull’accaduto indagano i carabinieri, anche perché l’autista ha denunciato di essere stato aggredito dal passeggero (non indagato). In sostanza ritiene che il video sia parziale e che sia solo la parte finale di una serata finita male perché il passeggero non voleva scendere dal pullman e lo avrebbe aggredito. La sua, quindi, sarebbe stata solo un’azione di legittima difesa. Ora a indagare su quanto accaduto è la Procura © RIPRODUZIONE RISERVATA