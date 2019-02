Ultimo aggiornamento: 16:53

A fine gara è uscito dal parquet un po’ sconsolato tenendo per mano il figlio, che lo aveva visto giocare da vicino. Qualche ora dopo ha sfogato la sua rabbia sul web, su Instagram. Una delusione talmente forte al punto da ipotizzare l’addio al basket, il ritiro dallo sport che da sempre è la sua vita: «Ci vorrà qualche giorno per pensarci», ha scritto nel post dopo aver denunciato di essere stato bersaglio di insulti razzisti da parte di alcuni spettatori durante la gara giocata l’altra sera in trasferta contro la Mens Sana Siena.Lui è Mike Hall, americano di 35 anni, ruolo ala, da poche settimane in forza alla Virtus Cassino, squadra di Serie A2. Una lunga carriera nel professionismo della pallacanestro, passando anche nelle fila di Pesaro, Milano, Teramo, Verona e Ferrara in Italia e di varie squadre straniere. «Mi hanno chiamato black nigger» ha spiegato, aggiungendo: «Non voglio giocare in una Lega o in un Paese dove questi fatti sono accettati. Ogni settimana in Italia c’è un episodio come questo nel calcio o nel basket. Sì, ho ricevuto delle scuse. Ma dobbiamo vivere con questa mancanza di rispetto tutti i giorni. Non ne vale più la pena».Dopo la denuncia del giocatore statunitense, il club toscano, con in bacheca 6 scudetti, 3 coppe Italia, 6 supercoppe e una coppa europea, ha diramato una nota: «Il responsabile degli addetti al servizio di sicurezza non ha avuto modo di descrivere i presunti insulti razzisti così come riferito dalla società Virtus Cassino. Il presunto episodio non è inoltre emerso nel corso di un confronto tra le dirigenze delle due squadre con la terna arbitrale - si legge -. Ciononostante la società biancoverde sostiene per l’ennesima volta la più ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di discriminazione razziale. Al riguardo - prosegue la nota - è stato quindi consentito al direttore sportivo della Virtus Cassino di esporre in sala stampa, al termine della partita, la propria versione dei fatti secondo la quale il presunto insulto sarebbe stato pronunciato nella porzione di pubblico posto alle spalle della panchina ospite. La società desidera aggiungere che non risultano precedenti riguardo a offese razziste pronunciate dai propri sostenitori né tantomeno cori razzisti».