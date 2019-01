© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una partita da consegnare agli annali del basket cassinate. La vittoria maturata sabato sera a Frosinone contro la Virtus Roma è per la Virtus Cassino sicuramente la più prestigiosa di questi otto anni di vita. Come ha ricordato il ds Manzari nel dopogara, quando la società rossoblù nel 2011 nasceva quella capitolina era nella massima serie con tutto un passato fatto di scudetti e coppe.Ora le due squadre giocano nella stessa categoria e quella cassinate è stata capace di batterla. Il girone di ritorno bisognava iniziarlo con il botto per poter sperare in una complicata salvezza e così è stato.Mike Hall ha portato entusiasmo nel gruppo. L’ala americana anche nei prevedibili momenti di difficoltà della squadra di Vettese, che giocava contro una vera e propria corazzata, ha continuato a incitare i compagni per poi giocare un secondo tempo magistrale. Con lui un monumentale Pepper, ex dell’incontro, autore di una prova di spessore, senza dimenticare la grande prestazione di Raucci. Ma sarebbe ingeneroso fare una classifica di meriti, visto che tutti i giocatori chiamati in causa hanno fornito un contributo importante. L’esordio di Hall è stato bagnato da venti punti e ben 15 rimbalzi.