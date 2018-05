Ancora un’impresa targata Virtus Cassino. I rossoblu non finiscono mai di stupire ed espugnano ancora il Pala Alberti di Barcellona. Il 71-81 finale matura al termine di un match incredibile, dalle mille emozioni, che ha visto il quintetto di Vettese sotto anche di 16 punti nel corso della prima parte di gara. Poi un grande secondo tempo ha consentito a Del Testa e compagni di ribaltare le sorti dell’incontro e di portare a casa una vittoria insperata. Ora venerdì ci sarà il primo match point per Cassino che se batterà ancora i siciliani accederà alla Final Four di Montecatini che mette in palio tre promozioni per la serie A2. Altrimenti ci sarà ancora un appuntamento casalingo, quello di domenica, per chiudere la serie.

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31



