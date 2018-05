Scontro tra due tir: caos sull’A1 tra i caselli di Pontecorvo e Cassino. L’incidente si è verificato alle 6.45 di ieri sulla corsia sud, qualche centinaio di metri dopo il casello di Pontecorvo, in territorio di Castrocielo.

Le cause sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Cassino, diretti dall’ispettore superiore Giovanni Cerilli. A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti, uno trasportava materiale edile, che è finito in mezzo alla carreggiata. Illesi i conducenti. Sul posto 118, vigili del distaccamento di Cassino e addetti di Autostrade per l’Italia per la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi. Tutto è tornato alla normalità poco prima delle 10.

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:52



