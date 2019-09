© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza porto d’armi, senza licenza per andare a caccia, ma con 100 cartucce calibro 12 in auto: denunciati.Si tratta di un 32enne di Alatri e un 23 enne di Ferentino denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Frosinone con l’accusa di detenzione abusiva di munizionamento da caccia. I due nella tarda serata di venerdì scorso sono incappati in un posto di controllo alla periferia di Alatri. Sottoposti a perquisizione veicolare, sono sbucate 100 cartucce da caccia calibro 12, normalmente utilizzate per l'attività venatoria. Per cui è scattata la denuncia.Ma non è tutto perché il 32enne è stato anche denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, perché gli è stata trovata la patente di guida, ma nel 2016 ne aveva presentato formale denuncia di smarrimento. Per questo le munizioni e la patente sono state sottoposte a sequestro.Ma quello appena trascorso è stato un week-end di controlli per reprimere e prevenire furti e rapine. Denunce e fogli di via. A Cassino, in particolare i carabinieri hanno denunciato un 31enne del posto, tale B.S.A, già noto per lesioni personali, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli ed estorsione.I carabinieri, ricevuta la denuncia di furto di un motorino, hanno eseguito accertamenti che hanno portato ad identificare il 31enne, quale autore del furto avvenuto in pochi giorni prima in via Tommaso Piano, a Cassino.Sempre a Cassino gli uomini della Sezione Radiomobile, hanno intercettato un 44enne campano nei pressi del parcheggio di piazza Garibaldi, alla stazione ferroviaria. L’uomo non ha saputo giustificare la sua presenza nella Città Martire, per questo è scattata la richiesta di foglio di via obbligatorio per con divieto di ritorno a Cassino per tre anni.Lo stesso provvedimento è stato proposto per una 45enne di Cassino, intercettata con fare sospetto a Piedimonte San Germano, per un 43enne ciociaro sorpreso in località Giglio di Veroli, nei pressi di alcune abitazioni isolate e per un 39enne di Napoli, trovato a passeggiare nel parcheggio dell’abazia di Casamari.Sulla lotta all’uso di droga a Cassino i carabinieri, hanno segnalato alla prefettura un 41enne e di un 39enne, trovati con alcuni grammi di marijuana.