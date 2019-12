© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amministrazione comunale di Frosinone investie sulla qualità e sugli accorgimenti informatici per migliorare l'offerta dei servizi comunali, allo scopo di ridurre i tempi di attesa del cittadino. A partire dal 2 gennaio 2020, infatti, il rilascio della Carta d'identità elettronica presso il Comune di Frosinone potrà essere ottenuto senza appuntamento, recandosi direttamente negli uffici demografici in piazza VI dicembre il lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, oppure il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.15. Per acquisire priorità, sarà comunque possibile prenotare un appuntamento registrandosi sul portale ministeriale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/. Sono necessari, al fine del rilascio del documento, una fototessera, la tessera sanitaria, il documento da rinnovare (oppure la denuncia in caso di smarrimento); in caso di minori, va riempito l’assenso al rilascio di documento valido per l’espatrio del genitore impossibilitato a presentarsi. La consegna della carta avviene entro 6 giorni dalla richiesta e può essere effettuata anche a persona delegata dall’intestatario. All’atto dell’emissione della Carta sarà possibile esprimere il proprio consenso/diniego alla donazione degli organi. Presso i medesimi uffici, inoltre, possono essere richiesti certificati anagrafici e di stato civile. È necessario presentarsi presso gli uffici muniti di un documento di riconoscimento.Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a atti, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di Pubblico Servizio, hanno validità le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e l'atto di notorietà. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0775/2656624 o visitare la pagina https://www.comune.frosinone.it/archivio12_aree-tematiche-come-fare-per_0_41_106_6.html.