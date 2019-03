© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frosinone, per il Carnevale oltre 16.000 in piazza e per le strade.Il giorno clou del programma della settimana di celebrazioni in onore del Carnevale frusinate ha segnato un successo strepitoso. La manifestazione era patrocinata dal Comune (assessorati alla cultura, coordinato da Valentina Sementilli, e al centro storico, coordinato da Rossella Testa) e organizzata dall'associazione culturale Rione Giardino con Pro loco di Frosinone, associazione Il Corso e Limited Edition.Una folla festante e allegra, stimata attorno alle 16.000 persone, ha pacificamente invaso il capoluogo per partecipare al rito che si ripete ormai da 220 anni. Il martedì grasso ha visto la sfilata dei caratteristici carri, che ha coinvolto la parte bassa e alta della città. Nel primo pomeriggio, come da tradizione, il corteo allegorico si è ricongiunto con quello storico, al grido di essegliè-essegliè-essegliè, scandito da radecari e pantanari. Danze, circoli, risate, simpatiche maschere, un nutrito gruppo di figuranti e tanta musica hanno accompagnato l'incedere festoso dei partecipanti, che hanno rinnovato l'antichissimo rito collettivo di rinascita e purificazione, goliardico, felicemente dionisiaco, del Carnevale frusinate, inserito, ormai, tra i carnevali storici più importanti d'Italia. Lo comunica il Comune in una nota.