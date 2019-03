© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carnevale: nel capoluogo il Comune vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro.In occasione dei festeggiamenti del Carnevale è stato emanato, tramite ordinanza del sindaco Nicola Ottaviani, il divieto di servire bevande in bicchieri e bottiglie di vetro. Sarà consentito farlo esclusivamente in contenitori di plastica o carta dalle 10 alle 22 di martedì 5 marzo. Il provvedimento adottato fa riferimento alla nota inviata dalla Questura di Frosinone, in ragione della tutela della pubblica incolumità.Intanto, la Geaf fa sapere che il servizio di trasporto pubblico locale dalle 14 alle 21 sarà sospeso. In sostituzione, sarà istituito un servizio navetta con partenza dal capolinea ogni 30 minuti.Navetta A: P.za Pertini-P.le Kambo-V.Verdi-Variante Casilina Sud-V.Vetiche-V.Ceccano-V.Brighindi-V.le Napoli-Variante Casilina Sud-V.Vetiche-V.Verdi-P.za Pertini. (le corse delle 15:40-17:40-19:00 effettuano il prolungamento)Navetta B (Percorso fino alle ore 16:00): P.za Pertini-V.A.Latina-V.F.Ardeatine-Tunnel-De Matthaeis-V.Maria-Monti Lepini-P.za Pertini. (Percorso dalle 16:00 alle 21:00): P.za Pertini-V.A.Latina-V.F.Ardeatine-Tunnel-De Matthaeis-V.Maria-V.M.T.Cicerone-V.Adige-V.Marittima-P.za Pertini.Navetta C: P.za Pertini-Conservatorio-V.Fabi-V.Le Noci-ritorno-V.Fabi-Tribunale-Monti Lepini-P.za Pertini.Navetta D (Percorso fino alle ore 16:00): P.za Pertini-Monti Lepini-V.Piave-V.le Tevere-P.za S. D’Acquisto-ritorno.(Percorso dalle 16:00 alle 21:00): P.za Pertini-P.le Kambo-V.Marittima-V.Aldo Moro-V.Maria-V.Madonna della Neve-V.Marco Tullio Cicerone-V.Adige-V.Marittima-P.za Pertini.LINEA 2: Cavoni-Tribunale-V.Piave-V.le Mazzini-P.S.Tommaso D’Aquino-ritorno.Saranno garantite le seguente linee: Linea 6 (14:25-16:30-18:25), Linea 4 (15:50-17:10), Linea 21 (15:10-17:00 ), Linea 20 (15:30-16:25).