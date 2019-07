Nuove forze nel carcere di Frosinone. “In arrivo nel Lazio 174 nuovi agenti della polizia penitenziaria, 110 per i reparti maschili e 64 per quelli femminili. Un’ottima notizia quella che proviene dal piano di mobilità collegato alle prime assegnazioni dei neo agenti del 175° corso. Anche Frosinone beneficerà di nuove risorse: nella casa circondariale arriveranno, infatti, 19 agenti, 15 uomini e 4 donne. Sono soddisfatto, soprattutto in virtù delle tante battaglie che ho portato avanti in Consiglio regionale per il potenziamento del personale delle carceri, che svolge ogni giorno un mestiere difficile e ricco di insidie, lontano dai riflettori e molte volte in condizioni assai complesse".

E' quanto scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Forza Italia-Laboratorio Lazio per il cambiamento.