Il generale di Divisione dei carabinieri Andrea Rispoli, comandante della Legione carabinieri Lazio, in occasione del suo prossimo trasferimento al Comando carabinieri ministero Affari esteri a Roma, ha visitato ieri il Comando provinciale dell’Arma. Ricevuto dal colonnello Fabio Cagnazzo, ha incontrato tutti gli ufficiali, una rappresentanza di comandanti di stazione e personale della sede. Erano presenti anche membri della rappresentanza militare Co.Ba.R. (Consiglio di base di rappresentanza) e dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo.Il generale Rispoli, durante la riunione tenuta con il personale, si è soffermato sull’importante funzione svolta dai carabinieri nella costante presenza e visibilità sul territorio attraverso le stazioni, «il cui obiettivo primario - si legge in una nota - è quello di garantire sicurezza anche e soprattutto attraverso il costante contatto con i cittadini. Nella circostanza ha elogiato l’operato dei reparti per i brillanti risultati conseguiti».Il colonnello Cagnazzo, dopo aver ringraziato il comandante della Legione per «la sensibilità e la vicinanza manifestata nei confronti del personale nonché per l’attenzione all’attività operativa che i carabinieri svolgono in Ciociaria», ha formulato al generale Rispoli i migliori auguri, anche a nome di tutto il personale del Comando provinciale, per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire.