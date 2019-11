© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'abbazia di Casamari i carabinieri del Comando provinciale hanno celebrato la loro patrona Maria "Virgo Fidelis" e commemorato il 78° anniversario dell'eroica difesa del caposaldo di "Culqualber" da parte del 1° Battaglione carabinieri e Zaptiè mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa che vide contrapposte le truppe britanniche e quelle italiane.Per quel fatto alla bandiera dell’Arma fu conferita la seconda medaglia d’oro al valor militare.Alla celebrazione della santa messa, officiata dall’abate dom Eugenio Romagnuolo, sono intervenuti il prefetto di Frosinone Portelli e altre autorità civili e militari della provincia, nonché numerosi carabinieri insieme alle loro famiglie ed anche una folta rappresentanza dell'Arma in congedo (Associazione nazionale carabinieri di tutta la provincia) e i parenti dei militari deceduti.Come da consolidata tradizione è stata ricordata, infine, la "Giornata dell'Orfano", ed è proprio a loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite di affetto, che tutti i carabinieri hanno rivolto il più sentito pensiero.La cerimonia religiosa è stata accompagnata dal coro dell’abbazia che ha intonato, tra gli altri canti, l’inno alla“Virgo Fidelis” in onore della gloriosissima Madre di Dio e patrona dei carabinieri.