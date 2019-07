© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passaggio di testimone ai vertici del 72° Stormo dell'Aeronautica militare di Frosinone. Mercoledì si è svolta la cerimonia di cambio comando tra il colonnello Alfonso Alberino e il colonnello Davide Cipelletti. E' stata presieduta dal generale di Squadra aerea Aurelio Colagrande, comandante delle scuole A.M./3ª Regione aerea di Bari e vi hanno partecipato le più alte autorità civili e militari del territorio.«L'orgoglio e le emozioni con i quali ho svolto il mio ruolo di comandante, con i quali ho convissuto e dei quali mi sono nutrito nei trascorsi 2 anni, hanno pochi paragoni nella mia vita. Oggi infatti non lascio semplicemente un reparto produttivo e singolare, ma lascio un contesto umano e sociale senza precedenti nella mia esperienza». Con queste parole il colonnello Alberino ha voluto ringraziare il personale del 72° Stormo per lo sforzo umano e il valore morale ed intellettivo dimostrato. «Grazie per il contributo fornito in ogni attività del reparto e per i risultati tecnico-operativi raggiunti».Il colonnello Cipelletti, prendendo la parola, si è detto «grato all'Aeronautica militare per questa nuova ed entusiasmante opportunità». Rivolgendosi poi agli uomini e alle donne dello Stormo e proiettando lo sguardo al futuro ha così proseguito: «Le sfide che ci attendono saranno il metro con cui misureremo la nostra capacità di anticipare il cambiamento e di cogliere, insieme, le opportunità che si presenteranno. Auspico che la contaminazione di realtà differenti funga da stimolo e consenta a tutti noi di crescere e migliorarci quotidianamente. Creare le condizioni per un cambiamento virtuoso sarà la nostra sfida».