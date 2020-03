Doppio scivolone del Frosinone nel match contro la Cremonese che si è disputato in uno "Stirpe" deserto. I giallazzurri, nella "prima" a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus, sono stati battuti 2-0 dai grigiorossi dell'ex bomber Ciofani.

Un gol incassato al 50' da circa 60 metri, con Bardi abbondantemente fuori dai pali, ha in pratica complicato la contesa, con i giallazzurri, rimasti in dieci per l'espulsione di Dionisi, che non sono riusciti a rientrare in partita.

Un ko che, oltre a spezzare la striscia di nove risultati utili di fila, fa balzare indietro in classifica il Frosinone, ora terzo a due punti dalla nuova vicecapolista, il Crotone.