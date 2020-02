Il tecnico giallazzurro Alessandro Nesta è stato premiato come migliore giovane allenatore della Serie B per la stagione 2018-2019, alla nona edizione dell’Italian Sport Awards svoltasi a Castellammare di Stabia. All’evento era presente anche il dirigente del club, Ernesto Salvini. «So di essere in una società importante - ha commentato Nesta - . In Ciociaria mi trovo benissimo, è logico vista l’importanza del club. Qui tutti vogliono la massima Serie». © RIPRODUZIONE RISERVATA