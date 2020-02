© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bardi 6 Non corre pericoli. Viene chiamato a un unico intervento deviando sul palo un colpo di testa velenoso, ma nel frattempo era già stato fischiato il fuorigioco all’attaccante ligure.Brighenti 6,5 Controlla bene, con lucidità, la sua zona di competenza e di tanto in tanto è propositivo in avanti. Lotta come ai tempi migliori.Ariaudo 6,5 Sicurezza ed esperienza al centro della difesa, guida con ordine e autorità il reparto, che concede poco e sa anche soffrire.Capuano 6,5 Il più mobile del pacchetto arretrato, deve spesso contrastare le avanzate liguri sulla propria fascia (quella più utilizzata dagli ospiti) e trova anche le energie per protendersi in avanti. Peccato per l’infortunio (dal 50’ Krajnc 6 Entra subito in partita e si disimpegna bene).Salvi 6,5 Partita maschia e di posizione, attento a non perdere metri e distanze. Prova anche il tiro da lontano. Graziato sulla clamorosa incertezza nel finale quando manca di testa la sfera.Tabanelli 7,5 Dà ordine, sicurezza ed equilibrio a centrocampo. Un punto fermo anche in fase d’interdizione. C’è sempre il suo zampino nelle trame veloci e pericolose dei giallazzurri: nel primo tempo avvia la combinazione Dionisi-Ciano, con quest’ultimo anticipato d’un soffio, nella ripresa innesca l’azione del gol.Maiello 6,5 Cerca di dettare i tempi e di ragionare, ma l’affollato centrocampo non lo aiuta. Ma è caparbio: recupera tanti palloni e quando ha l’occasione personale non si tira indietro, come nel caso del tiro insidioso terminato a fil di palo in avvio di gara.Rohden 6 Corre e cerca di pressare molto già nella metà campo avversaria. Potrebbe dare di più in fase di costruzione (dal 58’ Gori 6 Combatte e rinforza ulteriormente la mediana).Beghetto 6,5 Corsa, grinta e voglia. Con un centrocampo così, l’esterno si esalta e ha più forza per spingere e da mettere nel sinistro al momento del cross (dall’86’ D’Elia ng Debutta sostituendo un esausto Beghetto).Dionisi 7 Indomito, battagliero e un pericolo pubblico per le difese avversarie. Quando è al top della forma si vede e si fa sentire. La perla sul gol, settimo in stagione, è sinonimo di fiducia e nuova giovinezza per Re Leone.Ciano 6,5 Idee, qualità e, soprattutto, grande concentrazione per servire il compagno più libero e potenzialmente più letale per gli avversari. Sfortunato quando viene anticipato nel primo tempo a porta vuota, lo è anche quando centra il palo.Nesta 6,5 Dopo un periodo di dubbi, sembra aver trovato sintesi e certezze. Negli spogliatoi ha saputo tener vivi il carattere mostrato dalla squadra ad Ascoli e le ambizioni in ogni singolo giocatore, tornando a vincere in casa.