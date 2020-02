Alla vigilia aveva chiesto la vittoria e i giallazzurri l'hanno centrata, irrompendo prepotentemente nei piani alti della classifica di Serie B. La A ora non è più così lontana come a inizio stagione. Mister Nesta, al termine della vittoriosa sfida con l'Entella, si è mostrato soddisfatto in particolare per l'efficacia della squadra:

«Il Frosinone, lo ribadisco, è una squadra che sa vincere a modo suo. Nel senso che sarà, probabilmente, poco bella a vedersi, ma molto pratica e magari questo in futuro ci permetterà di vincere qualche partita in più. Siamo predisposti a giocare con agonismo e a tratti pure esprimendoci su buoni livelli tecnici. Se si cerca di far diventare questa squadra bella, magari si rompe qualcosa».

