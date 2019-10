© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assist, verbale, glielo aveva lanciato Ciano una settimana fa. Un invito a riscattarsi dopo l’errore dal dischetto contro il Livorno. Lui, bomber Dionisi, non ha perso tempo e si è rifatto allo Zini di Cremona, in una gara che in caso di successo avrebbe potuto aprire nuovi orizzonti per il Frosinone. Così, però, non è stato. Il gol di Dionisi non è bastato. Il vantaggio è durato soltanto 10 minuti. Peccato. Ecco perché in casa giallazzurra c’è un po’ di rammarico per il risultato finale, un pareggio che muove di poco la classifica, ma che allunga la striscia di risultati utili: ora sono quattro, dopo quelli con Cosenza, Salernitana e Livorno.Per Dionisi, tornato al gol, si tratta di un buon punto: «È importante perché siamo venuti a Cremona a giocarcela a viso aperto - ha spiegato l’attaccante -. Dopo il gol dovevamo gestire meglio il vantaggio, ma non ci siamo riusciti rischiando anche troppo nel finale. Alla fine, comunque, vedo il bicchiere mezzo pieno, anche perché abbiamo disputato una buona gara. Va bene così. Ora cercheremo di fare meglio mercoledì, scenderemo in campo con la voglia di recuperare i punti e il tempo perduti finora. Dovremo pensare partita dopo partita». Poi, sempre ai microfoni di Dazn, Dionisi è intervenuto sul penalty fallito contro i toscani allo «Stirpe»: «Capita di sbagliarli, ma quello che contava era vincere».Soddisfatto mister Nesta. «Un buon pareggio contro una squadra forte - ha spiegato nel dopogara -. Abbiamo fornito una grande prova, disputato un’ottima partita. Dopo il vantaggio speravo di vincere, poi, però, è arrivato il pari, a mio avviso un gol evitabile, ma va bene così». Il tecnico poi analizza: «Dopo una partenza titubante siamo cresciuti, creando tante occasioni. Con questo modulo la squadra si trova meglio: la difesa è più solida, i giocatori si sentono più sicuri. Mi è piaciuta anche la prestazione in avanti di Dionisi e Ciano. Molto bello il gol, così come l’azione di Haas. Sono contento, ma se avessimo messo in campo qualcosa in più avremmo centrato i tre punti. Stiamo crescendo di condizione, per me ci sono ampi margini di miglioramento: ad esempio Rohdén non ha ancora i 90’ nelle gambe, ma quando sta bene è fenomenale».Così l’ex Baroni: «La squadra mi ha convinto, ha creato molto. Purtroppo abbiamo subito il gol su un nostro errore. Questa prestazione, però, per noi dev’essere un punto di partenza».