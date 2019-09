Mister Nesta non ci crede, non se lo spiega. S’interroga sul leitmotiv di una sfida dal finale amaro. Come si può perdere una gara dominata per lunghi tratti, concedendo poco o nulla agli avversari, e perfino dopo aver sciupato ghiotte occasioni e fallito un calco di rigore? È la domanda che rimbomba nella testa del mister, dei giocatori e anche dei tifosi. «Non mi spiego questa sconfitta, era una partita in cui mai potevamo prendere gol. Sicuramente possiamo chiamare in ballo un pochino la sfortuna, ma all’ultimo minuto ci abbiamo messo del nostro». Sono alcuni passaggi del tecnico nei commenti del post partita di Chiavari, un campo che si è confermato ostico per i giallazzurri, fermi a 3 punti dopo altrettante partite di campionato, con un bottino di un successo e due sconfitte. © RIPRODUZIONE RISERVATA