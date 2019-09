© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rimonta da batticuore. Il Frosinone centra la prima vittoria in campionato e lo fa soffrendo, senza mai perdersi d’animo nonostante una prestazione in chiaroscuro e l’incubo, durato 80’ minuti, di restare inchiodato a zero punti. Dopo l’inatteso passo falso di Udine contro il Pordenone, in casa giallazzurra l’imperativo era uno soltanto: il riscatto. E così è stato. Una serata che, oltre al successo, ha regalato il ritorno al gol di bomber Dionisi. E lui, l’attaccante che dopo l’infortunio sta progressivamente riacquistando la forma migliore, nel dopopartita non ha nascosto la propria emozione. «Tutti avevamo la voglia di conquistare i 3 punti. Siamo andati sotto su un calcio piazzato, a quel punto non era facile, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Per noi è una vittoria importante, fondamentale, sia per il morale sia per il prosieguo del campionato».Poi Dionisi aggiunge: «Il rigore? Ci sono delle responsabilità che in campo devono essere prese e io l’ho fatto perché sono così». L’attaccante poi guarda al futuro: «Dobbiamo ancora migliorare sotto il profilo del gioco e nella fase dei fraseggi tra le linee. Adesso, però, testa bassa e lavorare sodo».La partita, che fino a quel momento sembrava bloccata per il Frosinone per via della buona disposizione in campo degli ospiti, l’hanno cambiata tre mosse del tecnico Nesta: gli ingressi prima di Haas e poi di Dionisi e la nuova posizione, quella naturale, occupata da Paganini nella ripresa. Soluzioni coincise con un calo di tenuta fisica dei marchigiani. Soddisfatto mister Nesta: «Nella difficoltà abbiamo tirato fuori il carattere, mentre una settimana fa ci siamo sciolti. Il risultato per me è giusto. Dionisi ci ha messo cuore e voglia. Deve trovare la condizione ottimale».