Frara, collaboratore prezioso del responsabile dell’area tecnica Ernesto Salvini, è volato all’estero per seguire da vicino alcuni attaccanti con l'obiettivo di individuare il sostituto di Ciofani. Sotto i riflettori, però, rimangono il bulgaro Kostov del Levski Sofia e Falcinelli del Bologna, che avrebbe rifiutato tre o quattro offerte arrivate dall’estero.

Felsinei e ciociari starebbero sempre in contatto. Se nell’ultima settimana di mercato il Bologna non dovesse ricevere ulteriori offerte per Falcinelli, l’attaccante potrebbe trasferirsi in Ciociaria e il suo ingaggio (1,2 milioni) verrebbe pagato a metà tra le due società. Ultimo aggiornamento: 17:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA