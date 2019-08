Per adeguare il centrocampo i contatti allacciati dal Frosinone con l’esperto Padoin, svincolato dal Cagliari dopo tre stagioni nell’isola, non si sono interrotti. Nonostante le difficoltà incontrate sin dalle prime battute, la dirigenza giallazzurra e l’entourage del giocatore 35enne (5 scudetti vinti con la Juventus) continuano a parlarsi per cercare di trovare un punto d’incontro e mettere nero su bianco il prima possibile. Lo scoglio da superare è la durata del contratto. Padoin chiede un biennale per dire sì, il Frosinone per ora gli propone un solo anno. A queste condizioni, però, l’accordo resta un miraggio. E allora i ciociari sono tornati all’attacco dello svizzero Nicolas Haas, 23 anni dell’Atalanta, ultima stagione in prestito al Palermo (32 presenze e un gol). © RIPRODUZIONE RISERVATA