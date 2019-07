Goleada del Frosinone alla prima uscita contro l’Amatrice, formazione di Prima categoria. L’amichevole, giocatasi nel centro montano in provincia di Rieti, è finita 5-0 per i giallazzurri. Le reti di Ciano e Chibsah nel primo tempo, di Obleac e Volpe (doppietta) nel secondo che il Frosinone ha giocato per buona parte in inferiorità numerica. Dopo 10’, infatti, Dionisi è uscito a causa di un problema muscolare al polpaccio sinistro, da valutare nelle prossime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA