Oggi in città dovrebbe arrivare Alessandro Nesta per un incontro con Ernesto Salvini, responsabile dell’area tecnica, e il suo collaboratore Alessandro Frara nel corso del quale, oltre a situazioni di mercato, si parlerà del programma delle amichevoli che la squadra giallazzurra disputerà durante il periodo di ritiro al Terminillo (dal 12 al 24 luglio) e in quello successivo prima dell’inizio della Coppa Italia. Il primo blocco, comunque, dovrebbe prevedere 4 amichevoli e dovrebbero essere di spessore, così come anticipato un paio di settimane fa dal dirigente Salvini e non come l’anno scorso contro i dilettanti canadesi. Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA