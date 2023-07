Sabato 15 Luglio 2023, 08:37

Primo test precampionato per il Frosinone, che dopo una settimana di preparazione fisica e tattica sosterrà oggi alle 17.30 presso lo stadio di via Capo i Prati di Fiuggi un allenamento congiunto con i dilettanti del Città di Mondragone, che nella prossima stagione giocheranno in Prima Categoria.

Molti tifosi, curiosi, di vedere il primo Frosinone targato Eusebio Di Francesco, si recheranno nella vicina città termale, sfidando anche il gran caldo di questi giorni. Il mister giallazzurro avrà così modo di testare in campo per la prima volta gli uomini a sua disposizione, ben sapendo che la rosa è ancora incompleta e in fase di costruzione.

LE TRATTATIVE

IL RITORNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Frosinone, dopo aver completato la lunga trattativa con il Sassuolo, che ha portato Boloca in Emilia e Turati, Marchizza e Harroui in Ciociaria, ha puntellato alcuni ruoli importanti come quello di portiere, di terzino sinistro e di centrocampista, ma i vuoti da riempire sono ancora diversi. A cominciare dalla difesa, reparto completamente da creare con l'arrivo di 2-3 difensori centrali. Al momento gli unici disponibili sono Szyminski e Kalaj, che presumibilmente saranno titolari nell'amichevole di oggi. Guido Angelozzi, poi, dovrebbe trovare anche due alternative a Oyono e Marchizza sulle fasce, oltre ad un regista di centrocampo dopo le partenze di Boloca e Ricci. Un nome emerso nelle ultime ore è quello del centrocampista classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia della Juventus, che nell'ultimo anno ha giocato prima con il Sudtirol, poi con la Salernitana. Infine, servono almeno un paio di attaccanti: un titolare centrale, con Cuni e Borrelli in alternativa, e un esterno che vada ad aggiungersi a Kvernadze, Caso, Baez e Bidaoui, al netto di eventuali partenze. Le trattative più impellenti sembrano essere quelle relative ai centrali di difesa, merce rara e costosa nel mercato attuale. Angelozzi ha dichiarato di cercare elementi di esperienza, ma i nomi usciti fuori in seguito, il greco Sokratis Papastathopoulos (svincolato) e il milanista Matteo Gabbia, non sono facilmente raggiungibili per la concorrenza sia delle solite squadre arabe per il primo, sia di altre formazioni di Serie A per il secondo.Un nome vicino al ritorno, invece, sarebbe quello di Ilario Monterisi, che dopo la buona stagione in prestito dal Lecce tornerebbe a Frosinone a titolo definitivo, per diventare un valido jolly difensivo. Per quanto riguarda l'attacco, invece, gli obiettivi sono ancora più ardui da raggiungere, ma aspettando magari gli ultimi giorni di mercato per cogliere qualche occasione al momento impensabile. Da registrare, ieri, due uscite: quella del difensore Milan Kremenovic, che ha rescisso il suo contratto, e quella del giovane attaccante della Primavera Sergio Jirillo, passato al Sora, neopromosso in Serie D. Infine, giovedì sera mister Di Francesco è tornato a parlare del suo arrivo sulla panchina giallazzurra davanti alle telecamere di Sky in diretta dal ritiro fiuggino. «Ho scelto Frosinone per la parte umana, persone che mi conoscono e sanno come lavoro le parole del tecnico pescarese . Angelozzi mi ha voluto fortemente e io non ho guardato altro, perché con lui ho lavorato molto bene a Sassuolo. Mi auguro che la bontà di questa scelta sia confermata anche durante l'anno». Poi, ricordando l'impresa contro il Barcellona, eliminato ai quarti di Champions nel 2018 dopo il 3-0 all'Olimpico quando era alla guida della Roma, portando così i giallorossi ad una storica semifinale, ha accostato quel successo all'obiettivo del Frosinone nella prossima Serie A.