<Io sto con Stirpe. E' una persona che sa quello che dice. Se i campionati dovessero fermarsi definitivamente, dalla B in Serie A dovrebbero salire non soltanto le prime due, ma anche la terza in classifica visto che i playoff non verrebbero giocati. A fronte, ovviamente, delle tre retrocessioni dalla massima Serie. Perciò anche il Frosinone l'anno prossimo tornerebbe a giocare in Serie A. Lo meritano il club, la città e i suoi tifosi>. A parlare al telefono dalla sua casa di Verona è Dino Cherubini, per due stagioni - dal 1967 al 1969 - in Serie D, numero 10 della squadra giallazzurra. Quantità e qualità per un calciatore all'epoca 22enne, ma che a distanza di 51 anni, ha nel cuore Frosinone come città e club.

Oggi Cherubini ha 75 anni, ha smesso di stare su un campo di calcio in veste di allenatore da circa tre lustri, per dedicarsi al settore dell'arredamento. Due figli, un maschio e una femmina, e altrettanti nipoti. <Porto Frosinone e la sua gente nel cuore, lì ho ancora tanti amici - aggiunge il centrocampista che coniugava corsa, piedi educati e un buon tiro e che nelle due stagioni in Ciociaria segnò 5 gol - . Ho sempre seguito le gesta dei giallazzurri, prima la B e poi addirittura la Serie A. Il presidente Stirpe ha saputo costruire una grande società, senza mai fare il passo più lungo della gamba, ma facendola crescere anno dopo anno>.

Una breve pausa per riprendere fiato per l'emozione provocata dai ricordi e, poi, Cherubini continua a riavvolgere il nastro della propria vita calcistica: <Non era facile all'epoca per un ragazzo trovarsi a centinaia di chilometri dalla famiglia, però a Frosinone mi sono trovato benissimo. Quando a novembre di 51 anni fa fui ceduto alla Sangiovannese dove mi aveva voluto l'allenatore Corghi, il giorno che in macchina lasciai Frosinone per andare in Toscana, piansi per tutto il viaggio>. Oggi bisogna fare i conti con il coronavirus. Il calcio è fermo dai primi di marzo e non si sa quando potrà ripartire. <La salute viene prima di qualsiasi altra cosa - sottolinea Cherubini, che i tifosi giallazzurri con i capelli grigi e bianchi ricordano bene - perciò fino a quando non ci saranno le condizioni di assoluta sicurezza non solo per i giocatori, ma anche per tutti gli addetti ai lavori, è bene rimanere fermi. Certo, è auspicabile concludere sul campo la stagione giocando pure in estate, ma se non sarà possibile, allora il Frosinone dovrà essere promosso in A insieme con Benevento Crotone. Anche perché prima di quella partita persa in casa con la Cremonese, con lo stadio vuoto e giocata contro avversari che arrivavano da una zona d'Italia pericolosa, il Frosinone era secondo in classifica>.

UN ALTRO ALLEATO

Non soltanto l'ex bravo centrocampista giallazzurro vorrebbe la squadra ciociara in A. Anche per Stefan Schwoch, ex grande bomber della B, il Frosinone merita la promozione da terza in caso di stop definitivo. Ma l'industria calcio ripartirà oppure i macchinari resteranno fermi ancora per lungo tempo? Il fronte del sì spinge per la ripresa, ma gli esperti frenano. <La mia opinione è che si partirà solo quando ci saranno le condizioni di massima sicurezza e le autorità sanitarie e politiche ci diranno che esistono le condizioni per farlo. D'altronde lo stesso presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha detto che non dobbiamo avere fretta di ripartire>, ha dichiarato a Rai Radio 1 Mauro Balata, presidente della Lega B. E Giovanni Malagò, presidente del Coni, rincara la dose ai microfoni di Dazn: <C'è il presidente di una Federazione? Allora questo è il suo momento, il momento di decidere>. Per poi aggiungere: <Tutti devono perdere qualcosa, l'ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione>. Oggi e domani, intanto, si terranno due riunioni per stabilire le linee guida in vista di una eventuale ripartenza e non farsi trovare, quindi, impreparati. E nel frattempo, purtroppo, si è verificato anche il primo infortunio domestico relativamente agli allenamenti in casa dei giocatori. Samuele Birindelli, difensore del Pisa, infatti, si è infortunato in modo serio ad una mano cadendo e rompendo una vetrata. Operato in ospedale, ne avrà per 20 giorni.



