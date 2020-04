Accadde ieri, il giorno di Pasquetta. Era il 18 aprile del 2017. Non certo una data da ricordare con piacere per il Frosinone calcio - oggi come allora in Serie B - e i suoi tifosi. Al Matusa si giocava la giornata n. 36 del campionato cadetto e quel giorno di tre anni fa i giallazzurri, all'epoca allenati da Pasquale Marino, ospitavano il Novara guidato dal cassinate Mimmo Di Carlo. Insieme con Spal e Verona, il Frosinone stava dominando il torneo, lanciato verso la promozione in Serie A, ma in quel Lunedì dell'Angelo, non gli andò bene.

Infatti, vinsero a sorpresa gli ospiti con il punteggio di 3-2, al termine di una partita in cui i ciociari furono costretti sempre ad inseguire. Dopo 12' Macheda portò in vantaggio il Novara, quindi su calcio di rigore pareggiò per il Frosinone Daniel Ciofani, ma il primo tempo si concluse 2-1 per gli ospiti perché a 10' dall'intervallo, per il Novara raddoppiò Galabinov. Nella ripresa, al 19', grazie all'ennesima dormita della difesa giallazzurra, per i piemontesi triplicò uno scatenato Macheda che in pratica chiuse i giochi. Il Frosinone, infatti, cercò di reagire nel tentativo disperato di recuperare due gol, ma tutto risultò vano. Soltanto al 90', infatti, Mokulu riuscì ad accorciare (2-3) e a rendere meno amara la Pasquetta per la squadra e per i tifosi.

LA STAGIONE SFORTUNATA

Per il Frosinone quella del 2016-2017 fu una stagione sfortunata e non solo per l'inatteso passo falso in casa contro il Novara quel Lunedì dell'Angelo. Come dimenticare, infatti, l'assurda sconfitta del 29 maggio 2017 contro il Carpi? Quel giorno si giocava, sempre al Matusa, il playoff di ritorno per la corsa verso la Serie A. Alla squadra giallazzurra sarebbe bastato il pareggio. Perse, invece, 1-0, con Bardi che si fece sorprendere dal tiro di Letizia da più di 30 metri. Della clamorosa sconfitta del Frosinone parlarono per giorni e giorni tutti i giornali e le tv perché il Carpi riuscì a vincere al Matusa, pur giocando in 10 per tutto il secondo tempo e addirittura in 9 contro 11 negli ultimi dieci minuti dell'incontro. Il Frosinone aveva chiuso il campionato al secondo posto, a parità di punti (74) con il Verona, alle spalle della Spal (78). In Serie A salirono, però, direttamente gli scaligeri, per la migliore differenza reti negli scontri diretti, 2-0 a casa loro e vittoria per 1-0 al ritorno dei ciociari che, quindi, andarono agli spareggi dove vennero eliminati, appunto dal Carpi di Castori il giorno di Pasquetta.

IL FUTURO

Da oggi, invece, si tornerà a discutere degli attuali campionati che tutti vorrebbero portare a termine, compreso il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ma solamente in condizioni di assoluta sicurezza visto il coronavirus. Dal canto suo, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, se fino a poco tempo fa era tra quelli che “vedevano” la ripresa abbastanza vicina, adesso spiega che . Insomma, lo stesso presidente federale non pone un limite per la ripartenza dei tornei, ma da oggi si riprenderà a discutere delle misure da adottare per farsi trovare pronti quando si potrà ripartire con gli allenamenti prima e le partite dopo, ancorché a porte chiuse. , sottolinea il presidente della Figc. Per domani, intanto, è fissata una riunione del Comitato scientifico federale, dopodiché dovrebbe essere comunicata a tutte le Leghe la procedura da seguire per la ripresa dell'attività sportiva. Giovedì riunione delle componenti federali (si spera di riprendere il 4 maggio). Rimangono, comunque, da sciogliere parecchi nodi tra cui quello del taglio degli stipendi e della rivisitazione dei contratti pluriennali.

Maurizio Di Rienzo

