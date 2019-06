Ultimo aggiornamento: 18:59

Da qualche giorno tale epilogo era già nell'aria. E' maturato, probabilmente, nell'ultima cena tra patron Stirpe e mister Baroni ed è stato ufficializzato oggi.Marco Baroni non è più l'allenatore del Frosinone. La società ha reso noto con un comunicato che è stato trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che avrebbe legato il tecnico, subentrato nel corso dellastagione a Moreno Longo, al club ciociaro fino al giugno del 2020.«La società ringrazia Marco Baroni per l'impegno profuso ed augura allo stesso un percorso professionale denso di risultati e soddisfazioni», è scritto nel comunicato del Frosinone.Ora è totoallenatore. Patron Stirpe e il dirigente Ernesto Salvini sono alla ricerca del nuovo allenatore. Circola il nome di Alessandro Nesta, che a Perugia potrebbe lasciare il posto all'altro campione del mondo 2006 Fabio Grosso.