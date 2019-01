Ultimo aggiornamento: 15:25

Il Frosinone è concentrato sul mercato invernale di riparazione nel tentativo di portare alla corte di Baroni innesti di qualità. Nel frattempo il club ha comunicato, con una nota sul suo sito web, di aver rescisso il contratto con il centrocampista islandese Emil Hallfredsson, da tempo infortunato a causa di un problema al ginocchio.Intanto gli ultimi rumors danno per quasi fatto l'arrivo in prestito al Frosinone del difensore centrale del Milan Stefan Simic, 24 anni, ex Varese e Crotone. Dovrebbe sostituire numericamente Krajnc che insieme con Crisetig starebbe per dire sì al trasferimento al Benevento in Serie B. Oltre a Simic il Frosinone starebbe trattando con il club svizzero dello Young Boys la punta centrale Jean Pierre Nsame, un camerunense con cittadinanza francese di 26 anni.Per quanto riguarda il centrocampo, occhi puntati su Federico Viviani, 27 anni, della Spal: la trattativa sarebbe alle battute finali.