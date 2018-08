Frosinone giocherà a Torino la prima partita casalinga del campionato di serie A contro il Bologna. Il match valido per la seconda giornata, in programma domenica 26 agosto alle 20.30, si disputerà allo stadio 'Olimpico Grande Torinò a porte chiuse, secondo quanto reso noto dalla Lega Serie A.



Il club ciociaro era stato sanzionato con l'obbligo di disputare due partite casalinghe a porte chiuse in seguito alla sfida di ritorno della finale del play off di Serie B con il Palermo, sanzione poi aumentata in appello con il campo neutro per entrambi gli incontri.



Per questo motivo anche la sfida tra il Frosinone e il Sudtirol, valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia e in programma domenica 12 agosto alle 20.30, si giocherà a porte chiuse al Ciro Vigorito di Benevento.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:04



