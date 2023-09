Infortuni Frosinone, Harroui operato a Perugia per la frattura al piede destro: in campo tra due mesi

La scelta è caduta sulla soluzione chirurgica. Una decisione adottata dopo una serie di valutazioni dello staff sanitario del Frosinone. In un primo momento era stata presa in considerazione anche la possibilità di programmare un ciclo di terapie conservative, ma tale ipotesi è stata abbandonata.

Così, alla fine, il fantasista del Frosinone Abdoulrahmane Harroui, 25 anni, è stato operato nella clinica Villa Fiorita di Perugia. L'intervento per saldare la frattura del quinto metatarso del piede destro è stato eseguito dal professor Giuliano Cerulli ed è pienamente riuscito. Tra alcuni giorni, dopo un periodo di riposo, il calciatore marocchino con cittadinanza olandese inizierà la fase di riabilitazione. I tempi di recupero sono stimati in circa un paio di mesi. Uno stop forzato, dunque, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di calcio fino a novembre.

Harroui, che ha già saltato la sfida interna con il Sassuolo, non sarà a disposizione di mister Di Francesco per le gare con Salernitana, Fiorentina, Roma, Verona, Bologna, Cagliari, Torino (Coppa Italia), Empoli e Inter. Potrebbe tornare a vestire la casacca giallazzurra nel match interno con il Genoa del 26 novembre o in quello in programma il 2 dicembre al Meazza contro il Milan.

Harroui è stato uno dei protagonisti del convincente avvio di stagione del Frosinone, realizzando due reti in tre partite, una contro il Napoli e l'altra contro l'Atalanta. Si è fermato in allenamento due giorni prima dell'incontro con il Sassuolo per una contusione al piede destro. Dagli esami l'infortunio subìto si è rivelato più serio di quanto sperato. In casa giallazzurra fanno tutti il tifo per lui, così come i tifosi che si augurano di vederlo al più presto sul manto verde a illuminare il gioco dei Leoni.