di Gianpaolo Russo

Tifosi da serie A, amministratori serie D. La febbre per il conseguimento del massimo campionato di calcio da parte del Frosinone calcio ha contagiato un po’ tutti e ieri nel primo giorno di vendita libera degli abbonamenti le varie ricevitorie sono state letteralmente prese d’assalto. Risultato? Curva nord e sud andate esaurite in poche ore. Vale a dire: 6.748 abbonati a cui vanno aggiunti quelli delle due tribune. Insomma quota 7mila, quella del’anno scorso, sarebbe stata già superata. Ma se i supporter sembrano prepararsi al meglio, il comune di Frosinone non ha il passo di chi intende realizzare quelle infrastrutture necessarie e da tempo attese intorno allo stadio “Benito Stirpe”.



Conclusa la fase di prelazione dove circa 5000 vecchi abbonati avevano già riconfermato il loro posto (anche se l’aumento vistoso dei prezzi ha spinto molti abbonati della tribuna est, ovvero distinti, a trasferirsi nelle curve) ieri, intorno alle 16, è scattata la vendita libera. File si sono segnalate un po’ in quasi tutte le ricevitorie ed alla fine nella sola giornata di ieri, in attesa dei dati ufficiali, si saranno aggiunti un altro paio di migliaia di abbonati nuovi. Nonostante il gran caldo e l’afa di ieri, in molti si sono messi sotto il solleone ad attendere l’avvio della fase di vendita. Pochi i posti disponibili nei settori più economici che, infatti, sono letteralmente andati a ruba. Restano posti solo nelle due tribune. Se continua di questo passo l’obiettivo fissato dal presidente Maurizio Stirpe di toccare quota 10 mila abbonati sembra essere a portata di mano. Il fascino della serie A ha quindi prevalso su alcune polemiche suscitate in occasione della presentazione della campagna abbonamenti. Il mercato poi è ancora in corso e sono annunciati altri cinque rinforzi e considerato il periodo di ferie dove molti sono in vacanza lo stadio va verso il sold out. Per chi vorrà acquistare il singolo biglietto i prezzi saranno nettamente superiori a quelli della singola gara inserita nell’abbonamento. Basterà vedersi i big match (Juventus, Roma, Lazio, Napoli, Milan ed Inter) per ripagarsi il costo della tessera.



INFRASTRUTTURE AL PALO

Se i tifosi sono pronti per la serie A, il comune di certo non sembra stare al passo. Lo stadio realizzato è un gioiello riconosciuto a livello nazionale ma tutt’attorno il pianto è davvero amaro. Mancano le infrastrutture (strade, parcheggi, arredo urbano) e nemmeno la serie A è riuscita a smuovere le acque. Non si è mosso più nulla dopo la visita di metà luglio del soprintendente al Casaleno per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra viale Michelangelo e viale Olimpia che serve per garantire maggiore sicurezza (con i tifosi ospiti che avrebbero un percorso loro riservato) e restano fermi anche i nuovi investimenti da parte della società del Frosinone calcio che intende realizzare il Frosinone village (sino a quando non si farà la nuova arteria questa opera resterà un’incompiuta). I tecnici del comune stanno eseguendo i dovuti rilievi idrogeologici ed altimetrici con i vari approfondimenti per stilare il nuovo progetto e i costi necessari (si calcola che la modifica del tracciato comporti 200 mila euro di spesa in più). Un’operazione che va avanti con rilento anche per via del periodo di ferie. Di fatto si è ripartiti da zero o quasi e la nuova infrastruttura non sarà pronta nemmeno per questo campionato. Risultato? Caos garantito ad ogni partita con intasamenti, ingorghi ed unica via di uscita per via Fabi.



Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28



