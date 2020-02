© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarta giornata di ritorno ricca di partite importanti nel girone B di Eccellenza.Tra tutte spicca il big match tra le due capolista Gaeta-Insieme Ausonia, in programma allo stadio Riciniello della città pontina. Un vero e proprio spareggio che potrebbe dire molto per il prosieguo del campionato in caso di vittoria di una delle due oppure favorire le inseguitrici nel caso di un nulla di fatto.L’Ausonia (priva dello squalificato AltobellI) è imbattuta dal 10 novembre (0-1 a Sora), ma è reduce da 5 pareggi consecutivi, che hanno azzerato il vantaggio sul Gaeta, riaprendo il campionato.Altra gara di cartello è Itri-Sora, una sfida molto sentita negli ultimi anni tra le due squadre, protagoniste di un testa a testa appassionante due stagioni fa in Promozione per il primato del girone D. Itri e Sora stanno attraversando un ottimo momento di forma e di risultati e si presentano al match di domani nelle migliori condizioni possibili, divise in classifica da un punto: 27 per i bianconeri, 26 per i pontini, tra le cui fila milita l'ex Alex Cano. I ragazzi di mister Alessio Ciardi hanno totalizzato 10 punti nelle ultime quattro partite, tirandosi fuori dalla zona playout, ma sono in cerca del salto di qualità fuori casa, dove hanno vinto una volta sola. "I risultati positivi aiutano a creare entusiasmo – commenta il difensore centrale sorano Matteo Colangione – siamo un gruppo predisposto al lavoro, che durante la settimana si allena con impegno. Stiamo ottenendo risultati importanti e cercheremo di continuare su questa strada. Dobbiamo concentrarci subito sulla gara di Itri, che sarà un test importante contro una squadra tosta, ma noi stiamo facendo bene e andremo là a dare battaglia, senza accontentarci".Un altro spareggio, ma in chiave salvezza, è quello tra l’Atletico Vescovio e l’Arce, entrambe in zona playout, divise da un solo punto: 23 per i ciociari, 22 per i romani.Anche Morolo e Città di Paliano cercano punti salvezza pesanti dopo le ottime prestazioni del turno precedente. Il Morolo, dopo aver espugnato il campo dell’Astrea, cercherà il bis in casa contro il Pontinia, ultimo con soli 11 punti, ma determinato a non mollare, essendo inoltre una delle squadre che pareggia di più. Morolo che dovrà fare a meno dello squalificato Capuano e che in settimana si è visto respingere il ricorso per la gara di Gaeta. I padroni di casa si sono visti infliggere solo un'ammenda per una irregolarità nella compilazione della distinta.Partita interna anche per il Città di Paliano che, dopo aver interrotto una emorragia di sette sconfitte di fila con il brillante pareggio di Ausonia, cercherà di tornare alla vittoria contro la Vis Sezze, anche se non sarà facile contro la quarta forza del torneo.